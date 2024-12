Manchmal gibt es schon komische Zufälle. Wie Paolo Banchero wenige Wochen zuvor, zog sich auch Franz Wagner einen Riss der Bauchmuskulatur zu. Im Basketball eine eher seltene Verletzung, wie auch der Deutsche zugab. "Ich habe davor noch nie von so etwas gehört", meinte der Forward am Sonntag vor dem Spiel der Magic gegen die Phoenix Suns.

"Plötzlich haben wir beide das, das ist schon sehr unglücklich. Gleichzeitig kann man dafür niemanden verantwortlich machen", führte Wagner weiter aus und gab an, dass es sich im Spiel bei den Sixers, wo er sich die Verletzung zuzog, gar nicht so schlimm angefühlt habe.

Die Realität ist jedoch, dass es sich um eine durchaus schwere Verletzung handelt, die Magic wollen Wagner in vier bis sechs Wochen erneut untersuchen. Teamkollege Banchero fehlt mit der gleichen Verletzung bereits seit Ende Oktober, nähert sich aber langsam einem Comeback.

Franz Wagner: Verletzung könnte Ehrungen verhindern

Der 22-Jährige verpasste bereits 21 Spiele, für Wagner dürften es ähnlich viele werden, was aus finanzieller Sicht durchaus bitter ist. Denn: Seit der Saison 2023/24 gibt es im Kollektivvertrag zwischen der NBA und der Spielergewerkschaft NBPA gewisse Hürden, die es zu überspringen gilt, um diverse Auszeichnungen zu erhalten.

Wagner performte bis zu seiner Verletzung nicht nur wie ein All-Star, sondern sogar auf All-NBA-Niveau. In 25 Partien legte der Deutsche 24,4 Punkte, 5,6 Rebounds sowie 5,7 Assists im Schnitt auf, dazu war er einer der einflussreichsten Spieler der bisherigen Saison sowie der klare Garant dafür, dass Orlando hinter Cleveland und Boston die dritte Kraft der Eastern Conference ist.

Eine Nominierung für ein All-NBA-Team am Ende der Saison würde Wagner einen Geldregen bescheren, da in seiner Vertragsverlängerung im Sommer eine Klausel verankert ist. Für fünf Jahre und rund 224 Millionen Dollar verlängerte der Forward, bei einer Wahl ins All-NBA-Team in der Saison 2024/25 würde dieser Vertrag aber sogar bis zu 270 Millionen Dollar wert sein.