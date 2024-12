Platz 10: Keegan Murray (Sacramento Kings)

Offensiv sucht Keegan Murray in dieser Saison noch seinen Rhythmus. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit büßte er in einigen Statistiken an Effizienz ein. Gerade defensiv jedoch kann der Foward in seiner dritten NBA-Saison dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. 13,9 Punkte sind die Sacramento Kings mit Murray auf dem Feld besser.

Sergio Estrada-Imagn Images