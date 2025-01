Schon jetzt ist klar, dass Franz Wagner für seine bärenstarke Saison individuell nicht belohnt wird. Ein Bauchmuskelriss im Dezember kostete den 23-Jährigen 20 Spiele, es war der Hauptgrund dafür, warum Wagners Name in der Nacht auf Freitag bei TNT nicht fiel, als die All-Star-Reservisten bekannt gegeben wurden.

Klar ist auch, dass Wagner am Ende der Saison nicht für ein All-NBA-Team, also die Ehrung der besten 15 Spieler der Saison, in Frage kommen wird. 66 Spiele werden dafür benötigt, um in Betracht gezogen zu werden. Diese Marke kann Wagner nicht mehr erreichen. Mit dem Deutschen stehen die Magic bei 17-12, ohne ihn bei 7-13. Mit Wagner auf dem Feld sind die Magic um 13,4 Punkte pro 100 Ballbesitze besser auf dem Feld, das ist ligaweit ein Top-10-Wert.