NBA All-Star Game: Auch im Westen drei Debütanten

Das All-Star Game präsentiert sich in diesem Jahr in einem neuen Format, das klassische Spiel aus der Vergangenheit ist Geschichte. Stattdessen wird es ein kleines Mini-Turnier mit vier Teams am All-Star Sunday geben. Mehr zum neuen Format gibt es hier. Alle Events werden zwischen dem 14. Und 16. Februar in San Francisco ausgetragen