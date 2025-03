Die Los Angeles Lakers mussten am Samstagabend nicht nur eine Niederlage gegen die Boston Celtics hinnehmen, sondern auch einen möglichen längeren Ausfall von LeBron James verkraften. Der Superstar zog sich eine Verletzung in der linken Leiste zu und konnte das Spiel nicht beenden.

Während erste Berichte von ESPN-Insider Dave McMenamin darauf hindeuten, dass LeBron James mehrere Wochen fehlen könnte, spielte der 40-Jährige die Schwere der Verletzung herunter. "Nicht viel Besorgnis, Tag für Tag sehen, ob es besser wird," sagte James nach der Partie. Er erinnerte sich dabei an seine Leistenverletzung an Weihnachten 2018, die ihn für 17 Spiele außer Gefecht setzte, betonte aber: "Es ist nicht so schlimm."