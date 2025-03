Skandale und Strafen: Die längsten Sperren der NBA-Geschichte

Ron Artest - 86 Spiele

Ron Artest sorgte für einen der berüchtigtsten Momente der NBA-Geschichte: die "Malice at the Palace". 2004 eskalierte ein Spiel der Indiana Pacers gegen die Detroit Pistons, als Artest in die Zuschauerränge stürmte und auf einen Fan losging. Er wurde für den Rest der Saison gesperrt und verpasste insgesamt 86 Spiele, darunter 73 in der Regular Season und 13 in den Playoffs.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS