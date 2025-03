MID-RANGE: DeMar DeRozan

Achtung: Hier sind keine Überraschungen zu sehen! DeMar DeRozan gilt als Spieler mit Vorliebe für den Halbdistanzwurf als aussterbende Art in der NBA. Entsprechend führt er diese Statistik auch deutlich an. Mit 475 Versuchen (216 Treffer) hat er in diesem Bereich deutlich häufiger abgeschlossen als der Zweitplatzierte Shai Gilgeous-Alexander (138 Treffer bei 273 Versuchen). Die beste Quote liefert jedoch Kevin Durant, der mit 55,8 Prozent aus der Mitteldistanz die Rangliste anführt.

Ed Szczepanski-Imagn Images