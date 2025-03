Im Herbst 2022 suchte Boston kurzfristig nach Verstärkung im Trainerteam, nachdem Ime Udoka suspendiert worden war. Mazzulla, damals frisch zum Interimscoach befördert, lud Redick zu einer gemeinsamen Golfrunde ein, um ihn von der Position zu überzeugen. Über 18 Löcher und eine vierstündige Unterhaltung hinweg diskutierten die beiden ihre Basketball-Philosophien - doch am Ende sagte Redick ab. Statt auf die Trainerbank wechselte er ins Mediengeschäft, baute seinen erfolgreichen Podcast The Old Man & The Three aus und arbeitete als ESPN-Analyst.