Die Saga zwischen Butler und seinem Arbeitgeber begann bereits Anfang Dezember und vollzog sich seitdem in fünf Akten. In weniger als einem Monat verspielte der einstige Playoff-Held des Florida-Franchises seinen Status hin zum Geächteten.

Jimmy Butler vs. Miami Heat: Die Chronologie der Eskalation

Akt 1: Trennungsgerüchte Am 12. Dezember berichtete der ESPN-Reporter Shams Charania, dass Jimmy Butlers Agent, Bernie Lee, angedeutet habe, dass Butler getradet werden will. Dem Bericht zufolge wäre auch die Franchise selbst offen, für Angebote.

Akt 2: Der Widerspruch

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Keine 24 Stunden später veröffentlichte Lee mehrere Posts auf "X", in denen er den Bericht von Charania in Widerrede stellte. "All das ist erfunden", schrieb er und griff den ESPN-Mitarbeiter auch persönlich scharf an: "Du bist es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir verschwende."