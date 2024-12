Nachdem ESPN-Reporter Shams Charania berichtete, dass der Miami-Heat-Star angeblich offen für einen Wechsel zu Teams wie den Phoenix Suns, Dallas Mavericks oder Golden State Warriors sei, platzte Lee der Kragen. Bereits in einem früheren Artikel hatten wir die Berichte von Charania beleuchtet . Doch Lees jüngste Aussagen werfen ein neues Licht auf die Situation.

"All das ist erfunden" - Lee teilt aus

Bernard Lee ließ seinem Ärger auf X (ehemals Twitter) freien Lauf und veröffentlichte gleich drei Posts, in denen er Charania scharf attackierte.

"Ich habe dir gestern einen Pass gegeben, weil ich beschäftigt war, aber wenn du nicht aufhörst, meinen Namen mit deinem völlig erfundenen Bullshit zu verbinden, weil du weißt, dass du normalerweise nicht wert bist, dass ich meine Zeit mit dir verschwende…", begann Lee in einem deutlichen ersten Tweet.

Im zweiten Beitrag ging er noch weiter: "Ich weiß nicht, was ich machen werde, weil ich ein mittelalter Vater bin, aber nur so viel: Es würde auf heftige Abneigung hinweisen. Leute, all das ist erfunden. Ich habe niemals etwas davon gesagt, und ehrlich gesagt würde es mir oder der Position, die ich vertrete, auch nicht helfen."