Schon seit Wochen wird über die Zukunft des Forwards spekuliert , der 35-Jährige hält für die kommende Saison eine Spieler-Option über 52 Millionen Dollar. Laut ESPN wird Butler diese nicht ziehen und will sich lieber auf dem freien Markt umschauen. Shams Charania (ESPN) meldete kurz vor den Christmas Games, dass Butler am liebsten noch vor der Trade Deadline die Heat verlassen wolle.

Butler spielt seit 2019 für die Heat, in seinen fünf Jahren erreichte Miami zweimal die Finals, zuletzt im Jahr 2023. Doch auch in dieser Saison mussten die Heat über die Play-Ins gehen, dies wiederholte sich 2024. In der vergangenen Saison war dann in der ersten Runde gegen den späteren Meister Boston Schluss (1-4), Butler fehlte in dieser Serie verletzt.