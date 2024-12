Seinen echten Wert zeigte Butler dennoch oft erst in den Playoffs. In den fünf Jahren mit den Heat führte der Flügelspieler die Franchise zweimal in die NBA Finals (2020, 2023), beide Male unterlag Miami jedoch als Außenseiter. 2023 musste sich Miami in fünf Spielen gegen Denver geschlagen geben, Butler verbuchte dabei 26,9 Zähler im Schnitt in 22 Playoffspielen, als Miami als erst zweiter 8-Seed die NBA Finals erreichte.