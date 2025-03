Es ist still geworden um die Milwaukee Bucks. Nach einigen Playoff-Enttäuschungen - im Vorjahr war aufgrund diverser Verletzungen schon in Runde eins gegen Indiana Schluss - und einem schwachen Saisonstart ( als viele schon den Abgesang auf den Ex-Champion einstimmten ) wurden die Bucks nur noch selten als echter Contender im Osten genannt.

Das hat Gründe, Cleveland (50-10) bleibt in der Regular Season eine Maschine, der Champion aus Boston (43-18) ist ebenfalls noch da. Milwaukee (34-25) dagegen kämpft noch mit Indiana und Detroit um den Heimvorteil in der ersten Runde und hatte in dieser Saison noch keinen Stretch, in dem das Team wirklich dominant auftrat.