Die BBL-Saison 2024/25 der ist für die BG Göttingen bislang ein einziges Desaster. Mit nur einem einzigen Sieg aus neun Spielen steht das Team abgeschlagen am Tabellenende. Weder offensiv noch defensiv können die Veilchen in irgendeiner Form mithalten.

Es scheint, als sei die Mannschaft aus Niedersachsen heillos überfordert. Die aktuelle Entwicklung erinnert unweigerlich an die Spielzeit 2011/12, als Göttingen letztlich den Gang in die ProA antreten musste.

Die letzten Spiele der BG Göttingen:

Erschreckender Blick auf die Zahlen

Ein Blick auf die Statistiken genügt, um die Misere der Göttinger zu verdeutlichen. Mit einem Offensiv-Rating von 102,4 und einem Defensiv-Rating von 128,6 weist die BG mit Abstand die schlechtesten Werte der Liga auf. Während andere Teams zumindest in einer der beiden Kategorien konkurrenzfähig sind, fällt Göttingen sowohl vorne als auch hinten ab. Das Defensiv-Rating unterstreicht dabei die herausragende Schwäche: Keine Mannschaft lässt mehr Punkte pro 100 Ballbesitze zu.

Doch auch offensiv sieht es düster aus. Die Verpflichtungen auf den Ausländerpositionen, die in der Vergangenheit oft das Rückgrat des Erfolgs waren, haben bislang nicht gezündet. Weder der nachverpflichtete Point Guard Tra Holder oder Deion Hammond (27,7 % FGM) noch die anderen Importspieler können den Unterschied ausmachen.

Betrachtet man die Plus-Minus-Werte, fällt auf, dass Spieler wie Holder (12 PPG - 40. ligaweit) und Demajeo Wiggins (12,8 PPG 31. ligaweit) trotz ihrer individuellen Stärke negative Plus-Minus-Werte aufweisen (-16,2 bzw. -16,7). Die hohe Ballnutzung bei gleichzeitig schwacher Teamkoordination führt dazu, dass positive Beiträge einzelner Spieler verpuffen. Besonders defensiv scheint die Mannschaft oft nicht abgestimmt, was zu offenen Würfen der Gegner und einfachen Punkten führt.

Zudem wirkt das Offensivspiel der Mannschaft häufig statisch, was sich in der niedrigen Trefferquote von außen (28,9 % - Schlusslicht der Liga) und einer mangelnden Effizienz im Abschluss (42,5 % FGM - Vorletzter) zeigt. Spieler wie Kostja Mushidi (12,5 PPG - 37. ligaweit) und Jimmy Boeheim (12,6 PPG - 34. ligaweit) können zwar individuell Akzente setzen, doch ohne eine stärkere Integration in ein funktionierendes Gesamtkonzept wird das Team weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleiben.