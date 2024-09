Die letzte Saison in Heidelberg verlief sehr chaotisch. Trainer Joonas Iisalo wurde nach einer deftigen 76:113-Heimpleite gegen Aufsteiger Vechta im Januar entlassen, ihn ersetzte Ingo Freyer. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Academics lediglich zwei ihrer 15 Saisonspiele gewonnen. Wie schon in den beiden Vorjahren in Oldenburg und beim MBC gelang es Feuerwehrmann Freyer jedoch, die Kurpfälzer durch einen starken Saisonendspurt noch in der Klasse zu halten.