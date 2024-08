In der Universitätsstadt war im Sommer so einiges los. Den acht Zugängen stehen gleich elf Abgänge gegenüber. Mit Umoja Gibson, David DeJulius, Bodie Hume und Karlis Silins verloren die Veilchen vier Starter und gleichzeitig auch die vier erfolgreichsten Punktesammler.

Besonders schmerzte auch das Karriereende von Harper Kamp, der sich nach seiner Verletzung in den Playoffs 2023 nicht mehr erholte. Hinzu kam in derselben Woche eine weitere Hiobsbotschaft, Neuzugang Churchill Sorensen musste sich einer Knieoperation unterziehen und wird viele Monate fehlen.

Es wird also interessant sein, wer die Scoring-Last bei den Veilchen in der kommenden Saison übernehmen wird. Viel wird von der Entwicklung der Neuzugänge Demajeo Wiggins (Szolnoki Olaj) und Jimmy Boeheim (Tigers Tübingen) abhängen, dazu muss sich Youngster Zachary Ensminger nun in größerer Rolle auf der Point-Guard-Position beweisen.