"Wir bekommen einfach keinen Respekt und ich es lasse es nicht zu, dass meine Jungs so behandelt werden", wütete Bickerstaff weiter, der beim Verlassen des Podiums den Statistikbogen zerknüllte und wegwarf. "Unsere jungen Spieler reißen sich den Arsch auf, dafür sollten sie zumindest den Respekt bekommen, den alle anderen in der Liga erhalten. Jetzt reicht es aber. Das war ekelhaft gegenüber meinen Spielern."

Pistons verärgert über Schiedsrichterleistung

Thunder-Coach Mark Daigneault konnte der Kritik der Pistons dagegen wenig abgewinnen. "Die Schiedsrichter haben heute sehr viel durchgehen lassen. Das haben wir in dieser Saison so noch nicht erlebt. Ich bin sehr zufrieden, wie meine Spieler damit umgegangen sind und sich davon nicht haben beeinflussen lassen."

Die Pistons haben nun zwei Spiele in Folge daheim verloren, das Polster auf Rang sieben beträgt jedoch weiterhin 4,5 Spiele. Nun stehen erst einmal drei Auswärtsspiele für Detroit an, in der Nacht auf Dienstag sind die Pistons bei den New Orleans Pelicans zu Gast.