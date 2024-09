Genau das hatte Alba gebraucht. Martin Hermannsson erzielte die ersten neun Zähler für die Berliner, mit einem schnellen 17:0-Lauf im ersten Viertel stellten die Berliner die Weichen früh auf Sieg, auch wenn Oldenburg in der Folge auch einige guten Phasen hatte. Die Hypothek aus den ersten Minuten war jedoch zu groß, um das EuroLeague-Team noch einmal ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Ulm bleibt weiter ungeschlagen

Während Oldenburg also die erste Niederlage einstecken musste, blieb ratiopharm Ulm auch im dritten Pflichtspiel ungeschlagen. Dabei spielten die zuletzt groß aufspielenden Youngster Ben Saraf (5 Punkte, 1/6 FG, 6 Assists) und Noa Essengue (4) kaum eine Rolle, stattdessen zeigten sich Justinian Jessup (28, 10/16) und Nelson Weidemann (16, 5/8) in guter Form. Auch das Saisondebüt von Tommy Klepeisz (5, 7 Assists) half. Die Ulmer trafen den Dreier sehr annehmbar (13/32), mussten am Ende aber noch ein wenig zittern, nachdem sich die Gastgeber im dritten Viertel eine zweistellige Führung erarbeitet hatten.

Würzburg hatte zwar enorme Foulprobleme, doch die starken Guards brachten die Gäste wieder in die Partie. Gut drei Minuten vor dem Ende glich Topscorer Mike Lewis II (24, 9/13) plötzlich wieder aus, bevor Jessup von draußen die Führung wiederherstellte und einen Runner nachlegte. In der Folge foulten aber für Würzburg Jhivvan Jackson (20, 6/13) und auch Zac Seljaas (4, 9 Rebounds) aus, es machte sich Frust bei den Gästen über die Referees breit.

Ulm nutzte dies gnadenlos und überlebte so ein zähes viertes Viertel. Für die Gäste gab zudem U-18-Europameister Hannes Steinbach sein BBL-Debüt. In knapp 17 Minuten kam der Forward auf vier Zähler, sechs Rebounds und zwei Blocks.

Göttingen wird wieder abgeschoßen

Göttingen musste nach der Klatsche gegen Frankfurt den nächsten Rückschlag hinnehmen. Coach Olivier Foucart spielte dabei mit einer äußerst kurzen Rotation (in Halbzeit eins waren es nur sieben Spieler). Zach Ensminger (16) erzielte zumindest elf Zähler in der ersten Halbzeit, Center Demajeo Wiggins (7, 2/9, 8 Rebounds) hatte Godwin Omenaka (19, 9 Rebounds) einen sehr schweren Stand. Göttingens Topscorer Deion Hammond (21) polsterte sein Konto erst im vierten Viertel auf.

McGhee läuft für Bonn heiß

Ohne Sieg bleibt auch der MBC, der in Bonn aber kein schlechtes Spiel machte. Eine Schwächephase im dritten Viertel war kostspielig, am Ende gelangen nicht mehr genügend Stops. Darius McGhee (27, 10/19 FG, 5 Assists) machte für Bonn den Deckel drauf, als er knapp drei Minuten vor dem Ende erst Thomas Kennedy (13) per Alley Oop fand und schließlich einen Dreier aus der Ecke folgen ließ. Insgesamt markierte der Guard 15 Zähler im Schlussabschnitt und fing ähnlich wie in der Qualifikation für die Champions League ordentlich Feuer.