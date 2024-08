Alba Berlin erreichte in der Vorsaison zwar wieder die BBL-Finals, war in der EuroLeague aber chancenlos. Dennoch gehen die Hauptstädter mit einem fast unveränderten Kader in die neue Saison.

Viel ist in Berlin nicht passiert. Kapitän Johannes Thiemann wechselte im Juli in die finanzstarke japanische B.League, dazu wurde auch schon Sterling Brown verabschiedet, der in den kommenden Tagen wohl bei Partizan Belgrad als Neuzugang vorgestellt wird.

Somit verliert Alba, die mit nur fünf Siegen in der EuroLeague abgeschlagen Letzter wurden, seine beiden besten Scorer. Im Gegenzug kamen lediglich in Will McDowell-White ein neuer Point Guard, der vor einigen Jahren auch in Bamberg sporadisch zum Einsatz kam, sowie Center Trevion Williams aus Ulm. Der Big Man war einer der besten Spieler im EuroCup und will sich nun in der EuroLeague beweisen.

In Berlin wird auf internes Wachstum, was Sportdirektor Himar Ojeda bestätigte: "Die letzte Saison war ein Umbruch - das erste Jahr unseres Rebuilds. In diesem Prozess befinden wir uns immer noch. Im letzten Sommer haben wir unser junges Team um viele weitere Talente ergänzt, von denen wir genau wussten, dass sie Zeit brauchen würden."

Es ist ein Risiko, da Albas Zukunft in der EuroLeague weiter ungewiss ist und man in der BBL schon im Vorjahr beinahe an den Niners Chemnitz im Halbfinale scheiterte. Für die Bundesliga ist das wieder ein guter Kader, doch in Europa fehlen vermutlich Shotcreation (hier war Brown der Beste im Vorjahr) sowie Länge im Frontcourt. Immerhin: Der beste Schütze, Matt Thomas, verlängerte um ein weiteres Jahr.

Alba Berlin: Die Neuzugänge

Will McDowell-White (New Zealand Breakers), Trevion Williams (ratiopharm Ulm)

Alba Berlin: Die Abgänge

Sterling Brown (Partizan), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders), Kresimir Nikic (CB Zamora), Linus Ruf (Rasta Vechta)