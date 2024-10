Trotz des Auftaktsiegs gibt es in New Orleans Unruhe. Die Franchise, die in der Vergangenheit häufig von Verletzungen betroffen war, muss nun erneut um einen Star-Spieler bangen - und das schon im ersten Spiel der neuen Saison. Murray, der im Sommer zu den Pelicans wechselte, verletzte sich gegen Ende des Spiels. Laut Shams Charania von ESPN wurde Murray bei noch etwas mehr als zwei Minuten auf der Uhr bei einem 3-Punkte-Wurf von Zach LaVine gefoult. Murray fiel unglücklich und hielt sich sofort seine linke Hand. Obwohl er nicht auf Hilfe eines Mitspielers reagierte, ging er an die Freiwurflinie und verwandelte zwei von drei Würfen, wurde jedoch kurz darauf ausgewechselt.

Murray erzielte in seinem Debüt für New Orleans 14 Punkte, zehn Assists und acht Rebounds und kratzte somit fast an einem Triple-Double im seinem Debüt für die Pelicans. Mit dieser Leistung ist Murray der dritte Spieler in der Geschichte der Pelicans, der in seinem Debüt zehn Assists verbucht, und das bei nur einem Turnover. In der vergangenen Saison hatte er bei den Hawks lediglich zwei Spiele mit zehn Assists und einem oder weniger Turnovern.

NBA: Pelicans mit Blick nach vorn

"Ich hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt", sagte Pelicans-Guard CJ McCollum nach dem Spiel. "Er hat mir gesagt, dass sich seine Hand nicht richtig anfühlte, aber er hat einfach weitergespielt." Murray hatte bereits vor dem Spiel an einer Familienangelegenheit gearbeitet und war in der Vorbereitung nicht immer mit dem Team. "Dejounte hatte eine schwierige Woche", fügte McCollum hinzu. "Er hat gut gespielt, auch wenn er so lange nicht dabei war. Er flirtete praktisch mit einem Triple-Double und war großartig für uns. Er wird die gesamte Saison über großartig für uns sein."