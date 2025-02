Die Jazz sind mit einer Bilanz von 12-37 derzeit Vorletzter in der Western Conference und befinden sich gerade in einem Neuaufbau. Laut Marc J. Spears (Andscape) geht man innerhalb der NBA nicht davon aus, dass Utah Schröder behalten möchte. Der 31-Jährige hat noch einen Vertrag bis Saisonende und streicht in dieser Saison 13 Millionen Dollar ein.