"Am Ende des Tages bleibt dein Gehalt das Gleiche. Du musst in eine andere Stadt. Das ist ein Luxusproblem", meinte Schröder in einem Interview mit NBC Bay Area nach dem Sieg gegen die Orlando Magic (104:99) in der Nacht auf Dienstag über das Trade-System in der NBA. Der 31-Jährige kennt dies nur zu gut, im vergangenen Jahr wurde Schröder gleich zweimal getradet, in seiner Karriere war der Braunschweiger seit seinem Debüt fünfmal in einen Trade involviert.