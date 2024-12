Der SYNTAINICS MBC aus Weißenfels mischt aktuell die deutsche Basketballszene auf. Die Siegesserie und der Vereinsrekord von sechs Siegen in Folge, darunter die Sensation gegen die Basketballer des FC Bayern München. riss erst am vergangenen Wochenende in Braunschweig. Mit einem Mini-Etat von 1,815 Millionen Euro hat es das Team geschafft, sich nicht nur in der BBL zu behaupten (aktuell Rang sieben), sondern auch ins Viertelfinale des BBL-Pokals einzuziehen. Nun steht ein richtungsweisendes Spiel gegen die MLP Academics Heidelberg an.

Reaves: Vom Playoff-Teilnehmer nach Weißenfels

"Ich habe mich für den MBC als nächsten Schritt in meiner Karriere entschieden, weil ich hier eine klare Vision gesehen habe", erklärt Reaves seinen Wechsel. "Wir hatten die gleichen Vorstellungen, deshalb war für mich ziemlich früh alles klar", so der 28-Jährige. Das mache sich auf dem Spielfeld bemerkbar: "Ich wollte mich entfalten und mir keine Sorgen um die Zukunft machen und spüre, dass ich so mehr Spaß am Basketball habe."

Bei seinen bisherigen Stationen in der BBL kam er nicht auf die erhoffte Spielzeit, um seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Doch beim MBC könne er zeigen, was in ihm stecke. Vor seiner Station in Vechta spielte der US-Amerikaner mit deutschem Pass für eine Saison in Bamberg. Seine erste Anlaufstelle in Deutschland war bei den Bayer Giants Leverkusen, die 2021 noch in der ProA spielten. Zuvor begann der aus einer Basketball-Familie aus Arkansas stammende Aufbauspieler seine Profikarriere in Spanien. An der Arkansas State University spielte er mit seinem Bruder Austin, aktuell in der NBA bei den Los Angeles Lakers aktiv, gemeinsam im selben Team.