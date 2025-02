Unter Luka Doncic startete eine neue Ära, und es ist keine acht Monate her, dass der Slowene auch endlich unter Beweis stellte, dass er sein Team zum Titel führen kann, indem er mit Dallas nach 13 Jahren in die Finals zurückkehrte.

Warum traden die Mavericks Doncic?

Darum haben die Mavs einen Fehler gemacht

Dallas presst nicht das Maximum heraus

Ob die Mavs mit einem Duo Irving/Davis plus Rollenspielern wie Klay Thompson, Dereck Lively II oder P.J. Washington bessere Chancen in dieser Saison haben? Es ist anzuzweifeln. Die Defense wird mit Davis überragend sein, doch in den Playoffs haben sowohl er als auch Irving Defizite. Überhaupt geben die Texaner hier ohne Not ihre Zukunft ab.