Doncic führte Mavs im Vorjahr in die NBA Finals

Noch im Vorjahr führte Doncic die Mavericks zum ersten Mal seit 2011 wieder in die NBA Finals, dort unterlagen die Texaner den Boston Celtics aber deutlich mit 1-4. In dieser Saison läuft es jedoch nicht für Dallas, auch weil Doncic seit Weihnachten mit einer hartnäckigen Wadenverletzung fehlt. Jene Wade bereitete dem Slowenen schon mehrfach Probleme. Mit einer Bilanz von 26-23 ist Dallas nur Neunter im Westen.

Die Lakers stehen mit 28-19 auf Rang fünf, Davis war dabei ein Schlüsselspieler für das Team aus L.A., auch wenn dieser offensiv nicht konstant ist. Der Big Man kam 2019 via Trade aus New Orleans und half mit, dass die Lakers ein Jahr später in der Corona-Saison eine Meisterschaft gewannen. In den Folgejahren reichte es jedoch nur einmal für die Conference Finals (2023).