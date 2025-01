Die Franchise bestätigte am Donnerstag, dass der 20-Jährige nach seiner Meniskusverletzung und der darauf folgenden Operation frühestens in der nächsten Saison zurückkehren wird.

Jared McCain zeigte in seinen ersten 23 Spielen eindrucksvoll, warum die Sixers ihn mit dem 16. Pick im Draft auswählten. In durchschnittlich 25 Minuten pro Spiel erzielte er 15,3 Punkte, 2,4 Rebounds und 2,6 Assists. Mit starken Wurfquoten von 46 Prozent aus dem Feld, 38,3 Prozent von der Dreierlinie und 87,5 Prozent von der Freiwurflinie übertraf er sogar einige höher gedraftete Kollegen. Trotz seines verletzungsbedingten Ausfalls bleibt McCain ligaweit führend bei den Punkten pro Spiel unter Rookies und zählt weiterhin zu den besten Dreierschützen seiner Klasse.

McCain-Ausfall: Herber Verlust für Philadelphia

Für die Philadelphia 76ers, die aktuell mit einer Bilanz von 15-20 auf dem 11. Platz der Eastern Conference stehen, ist McCains Ausfall ein schwerer Schlag. Der Guard war eine Schlüsselfigur in der Offensive und galt als einer der Top-Favoriten auf den "Rookie of the Year"-Award.