NBA: Hawks mit spektakulärem Comeback

Die Chicago Bulls dominierten lange Zeit, angeführt von Zach LaVines 37 Punkten und einer starken Trefferquote (als Team 54,1 Prozent FG, 51,2 Prozent Dreier). Chicago führte noch mit 17 Punkten knapp sechs Minuten vor Schluss, musste sich jedoch Atlantas Druck in der Schlussphase geschlagen geben (23:2-Lauf für Hawks). Die Hawks hatten sechs Spieler in zweistelliger Punkteausbeute, darunter De'Andre Hunter mit 25 Zählern.

NBA: Rockets überrollen die Pelicans

Angeführt von Jalen Green, der in weniger als 30 Minuten 30 Punkte erzielte, feierten die Houston Rockets einen souveränen Sieg gegen die personell geschwächten New Orleans Pelicans. Fred VanVleet zeigte sich treffsicher von der Dreierlinie (7/12 Dreier), und Cam Whitmore setzte von der Bank wichtige Akzente (27 Punkte).

NBA: Nets drehen das Spiel gegen die Bucks

Die Brooklyn Nets zeigten eine starke Schlussphase, um die Milwaukee Bucks, die erneut ohne Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard auskommen mussten, zu besiegen. Cam Johnson führte die Nets mit 29 Punkten an, während Noah Clowney mit 20 Punkten eine starke Leistung zeigte. Brooklyn traf insgesamt 16 Dreier und stoppte damit eine Serie von Niederlagen in Milwaukee.

Die Bucks hielten dank Khris Middleton (21) und Brook Lopez (20), die zusammen 41 Punkte erzielten, lange Zeit gut mit. Doch entscheidende Ballverluste und schwache Defense in der Crunchtime ermöglichten den Nets, das Spiel in den letzten Minuten zu drehen. Entscheidend war ein 7:0-Lauf der Nets kurz vor Schluss, der ihnen die Führung einbrachte. Johnsons Vierpunktspiel 47 Sekunden vor Schluss sorgte für die endgültige Entscheidung.

NBA: Grizzlies mit historischem Kantersieg

Die Raptors, angeführt von RJ Barrett (27 Punkte, zehn Assists) und Scottie Barnes (26 Punkte, acht Assists) konnten Memphis’ Tempo nicht mithalten. Trotz gelegentlicher Offensiv-Highlights offenbarte Toronto gravierende Defensivprobleme, was letztlich in einer weiteren enttäuschenden Auswärtsniederlage endete.

NBA: Poole führt Wizards zu dramatischem Sieg

LaMelo Ball führte die Hornets mit 31 Punkten an, während Mark Williams in der Schlussminute per Alley-Oop die zwischenzeitliche Führung für Charlotte erzielte. Am Ende reichten jedoch weder die späte Offensive der Hornets noch der letzte Wurf von Brandon Miller, um das Spiel zu drehen. Die Wizards nutzten zudem 20 Ballverluste der Hornets effektiv aus und erzielten daraus 24 Punkte.