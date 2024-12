"Es ist immer am Rande des Fouls", monierte Barloschky die Spielweise der Ludwigsburger, die bekannt für ihre physische Spielweise unter Head Coach John Patrick sind. "Man könnte so gut wie in jeder Possesion ein Foul pfeifen an irgendeiner Stelle. Aber das machen die Schiedsrichter natürlich nicht. Du kannst ja nicht 60 Fouls im Spiel pfeifen", führte Barloschky weiter aus.

Für Barloschky ist das ein Trend in der BBL, der konträr zu den anderen europäischen Ligen steht. "Dass Teams so an die Grenze gehen, dass die Schiedsrichter eigentlich permanent für 40 Minuten an dieser Schwelle leben müssen. Pfeifen wir das jetzt - oder pfeifen wir das nicht? Das sorgt natürlich dafür, dass du an einigen Stellen damit davonkommst und dir einen kleinen Vorteil verschaffen kannst."

Laut des Hamburger Coaches würde diese Spielweise international so nicht funktionieren. "Wenn Ludwigsburg mit dem Stil im EuroCup spielen würde, dann hätten die in der ersten Halbzeit keine Spieler mehr zur Verfügung", ist sich Barloschky sicher. Am Samstag unterlagen die Towers den Riesen mit 66:73, dort waren es aber unter anderem 27 Ballverluste, die den Hamburgern das Genick brachen.

Barloschky ledert gegen Ludwigsburg

Dennoch legte Barloschky noch einmal nach. "Das ist ein super destruktiver Stil. Das gehört auch zur Wahrheit. Ich persönlich bin kein großer Freund davon und glaube, dass das nichts mit Basketball zu tun hat." Von seinem eigenen Team zeigte sich der Coach ebenso enttäuscht. "Wir haben Ludwigsburg-Basketball gespielt, und nicht Towers-Basketball. Wir haben 43 Würfe gehabt, Ludwigsburg 80. Da ist es rein mathematisch schwer, ein Spiel zu gewinnen."