Die MHP Riesen Ludwigsburg unter John Patrick stellen seit jeher eine der aggressivsten Verteidigungen der Liga. Der Bezug zum Football ist aber nuancierter. Was genau zeichnet die Defense aus, wo sind Problemstellen in der Offense, und was ist für Ludwigsburg in dieser BBL-Saison möglich?

"Kyojin" ist Japanisch und heißt Riese. Im alltäglichen Sprachgebrauch Japans mag das Wort auf Grund der geringen Durchschnittsgröße der Bevölkerung selten fallen, John Patrick dürfte das Wort in den vergangenen beiden Jahren dennoch ab und an verwendet haben - wenn er über seinen vorherigen und derzeitigen Club gesprochen hat.

Der Headcoach der MHP Riesen Ludwigsburg trainierte in der japanischen B.League die Chiba Jets, ehe er im diesjährigen Sommer ins Schwabenland zurückgekehrt ist, vor seinem Intermezzo in Japan war Patrick von Januar 2013 bis Juni 2022 in Ludwigsburg zum dienstältesten Cheftrainer eines Erstligisten avanciert. Japan hat eine besondere Bedeutung für den gebürtingen US-Amerikaner, es ist seine zweite Heimat. Dort begann Patrick seine Profikarriere als Spieler, dort war er früh in seiner Coaching-Laufbahn Trainer, von 2022 bis 2024 folgte sein drittes Intermezzo in Japan.

Diese zwei Jahre in einer doch recht anderen Liga als der BBL werden Patrick sportlich weniger Input verschafft haben, stattdessen hat der US-Amerikaner nach seiner Rückkehr öfters herausgestellt, wie gut man dort im Marketing sei, wie man für Aufmerksamkeit auf Social Media sorge. Na dann: Bei Patrick würde sich als Social Media Game ein "40 Minutes of Hell"-Ranking anbieten. Wieviele von maximal zehn Punkten würde sein aktuelles Team erzielen? Patrick lacht bei der Frage und kann im Gespräch mit basketball-world.news vor dem Derby gegen Ulm nicht eine eindeutige Antwort geben.

"Bei den Siegen gegen München und Rostock würde ich uns eine Sieben oder Acht geben", schneidet Patrick den 78:70-Überraschungserfolg zum Saisonstart gegen München an, auf den aber eine deftige 71:91-Pleite folgte: "Bei der Niederlage gegen Braunschweig würde ich uns ein Eins oder Zwei geben." Die Spannweite dieser Antwort mag zum Saisonstart nicht verwundern, zeigt womöglich aber auch einen Schwachpunkt dieser Ludwigsburger Mannschaft an.

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben drei Rookies in ihrem Kader. IMAGO/Nordphoto

MHP Riesen Ludwigsburg: Drei Rookies, zwei Verteidiger des Jahres

Die Niederlage in Braunschweig hat Patrick als "Reality Check" bezeichnet, den er sich wie folgt erklärt: "Das ist sicherlich typisch für ein junges Team, das nach einem großartigen Heimsieg etwas an Bodenhaftung verliert." Mit Point Guard Ezra Manjon, Flügelspieler Kevin Cross Jr. und Big Man Joel Scott verpflichteten die Ludwigsburger in der Offseason gleich drei Spieler aus der NCAA - kein BBL-Team hat mehr Rookies im Kader, mit Braunschweig gibt es nur ein BBL-Team mit zwei Neulingen aus dem College. Hinzu kommt mit Hunter Maldonado ein Spieler, der sein bisher einziges Profijahr in der G-League absolviert hat.

"Das ist auch aus der Not heraus geboren, weil Spieler mit mehr Erfahrung nunmal mehr kosten", erklärt Patrick im Interview. "Normalerweise können wir uns keinen Spieler mit EuroCup-Format leisten - bei Justin Simon hatten wir echt Glück, dass er noch verfügbar war." Patrick führt hier den Gegenpol zu den Rookies ein, Simon ist ein 28-jähriger Guard-Forward-Hybrid, der neben Jonas Wohlfarth-Bottermann der zweite Rückkehrer ist.

Unter Tuomas Iisalo verdiente sich Simon in der vergangenen Saison bei Paris Basketball EuroCup-Minuten. War er dort noch ein Rollenspieler, fällt seine Rolle unter Patrick viel größer aus. Simon agiert sogar als Ballhandler - und das als offiziell Small Forward gelisteter Spieler, der sogar auf der Fünf aufläuft. Ob das mit einem doch etwas wackeligen Wurf (1/9 FG als Ballhandler in dieser Saison) und keinen großen Passqualitäten eine so gute Option ist, sei dahingestellt, es zeigt aber auch, wie sehr Simon mit seiner Vielseitigkeit eine Schlüsselrolle zukommt.

Simon ist neben Yorman Polas Bartolo der zweite Spieler, der in der BBL bereits als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet worden ist. Neuzugang Brandon Tischler verdient seine Minuten zuallerst auch als Verteidiger, mit 2,01 Metern gerne gegen den gegnerischen Point Guard, tut sich bislang im Patrick-System aber schwer.

Die Idee des positionslosen Basketballs findet man auch in Ludwigsburg, weniger offensiv, dafür defensiv. So gibt es in Ludwigsburg tatsächlich immer wieder Aufstellungen, in denen der 1,92 Meter große Bartolo und der 1,93 Meter große Simon das Big-Men-Duo stellen - und dabei kleiner sind als der 2,01 Meter große Ballhandler Maldonado.

Zurück zu Simon: Der erhält mit 30:37 Minuten bislang die höchste Einsatzzeit im Team, schafft es trotz guter Verteidigung, nur ein Foul pro Spiel zu begehen. Auch eine Art von Veteran-Move. Patrick schneidet an, dass man bei so unerfahrenen Spielern viel an den Basics arbeiten müsse, "wie zu verteidigen, ohne zu foulen. Das ist für uns wirklich wichtig."

Yorman Polas Bartolo ist auch mit 39 Jahren einer der besten Verteidiger der BBL. IMAGO/Nordphoto

MHP Riesen Ludwigsburg: Full-Court Press als Identität

Dass Teams aggressiv verteidigen und schnell spielen wollen, wird fast jeder Trainer als Ziel ausgeben, doch auf kaum ein Team trifft diese Philosophie mehr zu als auf Ludwigsburg. Mehr noch: Die Identität von Patrick-Teams fußt darauf. Eine Full-Court Defense installierte Patrick bereits in seiner Anfangszeit in der BBL als Cheftrainer der BG Göttingen, damals eine kleine Revolution. Zuvor hatte er auch als Spieler in Japan eine Verteidigung über das ganze Feld verinnerlicht.

„Wir haben Teams mit NBA-erfahrenen Spielern wie Tom Hovasse, Dexter Boney oder Hubert Henderson auseinandergenommen”, erinnerte sich Patrick einmal in einem FIVE-Interview. „Wir hatten zwei US-amerikanische Guards, einer davon war ich, und ansonsten nur japanische Guards. Nach dem Spiel haben wir mit den amerikanischen Spielern des Gegners abgehangen, und die sagten: ,Oh Mann, das ist die Hölle. Wir können den Ball nicht mal bis ins Halbfeld bringen.'” Da ist sie wieder, die Bedeutung Japans für Patrick.

Zurück in die Gegenwart. Dort ist eine Full-Court Defense kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Und auch für das Patrick-Team wird es darum gehen, dieses zu verinnerlichen und auch Konstanz aufzubauen. "Für viele ist es nicht nur das erste Jahr in diesem System, sondern überhaupt das erste Jahr in einem strukturierten System. Bei unserer Verteidigungsform mit viel Druck sind Details wichtig, Full-Court Defense am College ist aber oftmals sehr wild", schneidet Patrick an, dass gerade die Rookies sich daran gewöhnen müssen. Aber: "Wir haben das Potential, ein gutes Full-Court-Team zu sein."

Die Teilnahme am FIBA Europe Cup (alle Spiele gibt es live bei Dyn) mag finanziell nur etwas einbringen, wenn man es weit schafft (was Ludwigsburg zuzutrauen ist), doch gerade mit so vielen unerfahrenen Akteure stellt der internationale Wettbewerb gerade als zusätzliche Spielpraxis einen Mehrwert dar.

Zuvor wurde der Name Tuomas Iisalo genannt, der mit seinem heliozentrischen Basketball und dem "Tagging up"-Prinzip beim Offensiv-Rebound ein Innovator in der BBL gewesen ist. Auch, weil sich Iisalo von anderen Sportarten inspirieren lässt. Verbindungen zu anderen Sportarten kann auch Patrick herstellen, der beispielsweise das Blitzing im Football mit dem Pressing im Basketball vergleicht. Kann er demnach auch Football-Drills in sein Basketballtraining einbeziehen?

"Ich habe viel von Mark Grabow übernommen", bejaht Patrick und nennt einen Athletiktrainer, der für Patrick "der Beste auf seinem Gebiet" ist. Patrick führt mit einer Anekdote aus: "An meiner High-School Sidwell Friends war er Fußballtrainer. Als ich ans College nach Stanford gegangen bin und wir dort einmal draußen trainiert hatten, sah ich jemanden, der mit Verteidigern der San Francisco 49ers an der Fußarbeit gearbeitet hat - es war Grabow. Und als ich nach meiner College-Zeit ein Free-Agent-Workout bei den Golden State Warriors absolviert hatte, war deren Athletiktrainer … Grabow." Von wegen, man trifft sich nur zweimal im Leben. Patrick erklärt, inwieweit er sich von Grabow hat inspirieren lassen: "Er hat über die Jahre und bei den verschiedenen Sportarten natürlich ein wenig etwas verändert, aber die Grundlagen sind die gleichen: Es geht um Richtungswechsel und Fußarbeit, um Balance und Beweglichkeit, um Schnelligkeit und Kraft, im Basketball wie man seine Hände einsetzt. Generell um die Kontrolle seines Körpers."

Ezra Manjon soll für das Scoring in Ludwigsburg sorgen. IMAGO/DeFodi

MHP Riesen Ludwigsburg Eins-gegen-Eins als Primärwaffe

Als ein Synonym der "40 Minutes of Hell" wird oftmals auch der "Guard-Terror" herangezogen, weil Patrick schon früh Smallball spielen ließ und mit eben einigen Guards den Druck ausübte. Diesen "Guard-Terror" konnte man in den vergangenen Jahren auch offensiv verorten: Auf Guards entfielen viele Abschlüsse, häufig aus dem Eins-gegen-Eins.

Das lässt sich auch zum Saisonstart beobachten, auch wenn die Stichprobe mit vier Ligaspielen noch recht gering ist: 16,7 Prozent aller Abschlüsse entfallen auf Isolations, nach dem Spot-up die zweithöchste Abschlussart. Das Problem: Mit 0,76 Punkte pro Possession treten die Ludwigsburger hier recht ineffizient auf. Dabei ist immer wieder zu beobachten, dass nach Kickouts oder Blöcken ein Ludwigsburger Offensivspieler mit seiner Entscheidung zögert, womit sich sein Verteidiger wieder in Position bringen kann, ein Vorteil also verloren geht und so die Isolation her muss Ezra Manjon, der mit Abstand am häufigsten aus dem Eins-gegen-Eins forciert, erzielt nur 0,68 Punkte pro Possession. Positiv sind die wenigen Ballverlusten.

Dem Ludwigsburger Kader täte also ein weiterer Ballhandler gut, zumal das Team aus dem Pick-and-Roll noch ineffizienter agiert als aus dem Eins-gegen-Eins: Die Ballführer kommen nach einem Ball-Screen nur auf 0,63 Punkte pro Possession. Werden die Verantwortlichen also hier mit einer Nachverpflichtung nachbessern? Wobei es auch an Shooting mangelt. Man kann natürlich auch auf die individuelle Weiterentwicklung setzen, mit Manjon und Maldonado handelt es sich um Spieler mit zusammen erst ein Jahr Profierfahrung. Doch zu viel Zeit dürfte man sich mit der Suche nach kollektivem Offensivrhythmus nicht lassen. Wobei Patrick, auch aus eigener Erfahrung bei früheren Ludwigsburger Teams, weiß: "Bei Spielern vom College kann man aber auch Rohdiamanten finden."

Derweil ist gerade Maldondo eine spannende Personalie. Smallball hin oder her, in Patrick-Teams ziehen sich großgewachsene Guards auch wie ein roter Faden durch die Kader - die aber erst noch zu Guards geformt werden müssen. "Hunter war am College ein Spieler, der im Post-up operiert hat", erklärt Patrick zu seinem Zugang von den Oklahoma City Blue. "Er hat den gleichen Agenten wie Thomas Walkup, der am College auch auf der Vier gespielt hat und den wir zu einem Point Guard gemacht haben. Jaleen Smith spielte am College auf der Drei, auch ihn haben wir zu einem Point Guard gemacht."

Mit Doron Perkins (2005/06 bei Patricks Team Toyoto Alvark), Taylor Rochestie (Göttingen 2009/10) und Trenton Meacham (Göttingen 2010/11) nennt Patrick weitere Beispiele. "Hunter möchte sich entwickeln, er besitzt die Skills, um in Zukunft ein erfolgreicher Point Guard zu sein. Ich glaube, darin liegt auch seine Zukunft als Spieler. Er passt gut zu uns", führt Patrick aus.

Liebt Defense und Offensiv-Rebounds: John Patrick. IMAGO/Nordphoto

MHP Riesen Ludwigsburg: Spiel der Wurfchancen als Indikator für Erfolg?

Auf welche Statistiken blickt John Patrick eigentlich als erstes, wenn er nach dem Spiel den Boxscore-Ausdruck in der Hand hält? "Possessions. Ballverluste beim Gegner und bei uns. Offensiv-Rebounds. Und noch auf Plus/Minus, um zu sehen, ob meine Beobachtungen richtig waren", zählt der Ludwigsburger Coach auf.

Dem "Spiel der Wurfchancen" kommt im Diskurs um Patricks Philosophie in den vergangenen Jahren auch ein Schlüssel zu. Durch viele Offensiv-Rebounds, wenige eigene Ballverluste und zahlreiche Ballverluste beim Gegner soll ein Plus an mehr Feldwürfen hergestellt werden. In acht vollen Spielzeiten mit Patrick als Coach haben die Ludwigsburger immer mehr Wurfchancen als ihre Gegner generiert. Waren es weniger als sechs Würfe mehr, sprang maximal der achte Platz nach der Hauptrunde heraus. Bei mir als sechs Würfen mehr wurde es mindestens der fünfte Platz, dreimal ging es dabei ins Playoff-Halbfinale.

Und in der aktuellen Saison? Da wirft Ludwigsburg 13-mal mehr auf den Korb, das wäre ein Rekord in Patricks Ära als Ludwigsburger Coach. Auch hier ist mit der geringen Stichprobe zu relativieren, dennoch ist es interessant zu beobachten, wie sehr man dieses Spiel der Wurfchancen ausreizen und eine nich sehr effiziente Offensive kaschieren könnte.