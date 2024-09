Shaq hatte in der Vergangenheit mehrfach gegen den Franzosen ausgeteilt, ein Hater sei er seiner Ansicht nach aber nicht. "Es sind Fakten. Es gibt Lehrer, Feuerwehrmänner, Ärzte, also Menschen mit richtigen Jobs und die bekommen nichts."

Gobert reagiert: "Du hast das nicht nötig"

Die Antwort von Gobert, immerhin viermaliger Verteidiger des Jahres in der NBA, ließ nicht lange auf sich warten. Auf X, früher Twitter, schrieb der Big Man. "Es ist traurig, dass jemand der so viel wie du erreicht hat, im Sport und in der Business-Welt, immer noch auf Sachen wie Geld oder Auszeichnungen von einem anderen Mann anspringst. Ich verstehe, dass das in Teilen Unterhaltung ist, doch im Gegensatz zu anderen, hast du so etwas nicht nötig, um relevant zu bleiben."