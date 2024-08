Victor Wembanyama wurde als Rookie bei der Wahl zum Verteidiger des Jahres umgehend Zweiter, für Chauncey Billups, Head Coach der Portland Trail Blazers, wird der 20-Jährige in der Zukunft zahlreiche Awards abräumen.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Victor Wembanyama ist amtierender Rookie of the Year.

In den vergangenen Jahren räumte Landsmann Rudy Gobert den Award gleich viermal ab (2018, 2019, 2021, 2024), allerdings bleibt der 32-Jährige eine umstrittene Figur im NBA-Kosmos. Auch für Billups hat der "Stifle Tower" klare Schwächen. "Er ist ein großartiger Verteidiger, aber ist nicht so vielseitig wie es ein Ben Wallace war", meinte Billups im „Sheed and Tyler’s Podcast".

Bei Wembanyama sei dies anders. "Er ist nicht Gobert. Seid ihr verrückt? Er wird die kommenden zehn Awards bei Defensive Player of the Year abräumen", ist sich Billups sicher. Im Gegensatz zu Gobert könne Wemby in der Defense auf verscheidende Arten und Weisen Einfluss nehmen und sei darüber hinaus offensiv um ein Vielfaches talentierter.

"Wemby kann man nicht vom Feld spielen"

In seiner Rookie-Saison legte der 20-Jährige durchschnittlich 3,6 Blocks (Liga-Bestwert) sowie 1,2 Steals pro Spiel auf. Mit Wembanyama auf dem Feld hatten die San Antonio Spurs, die Letzter in der Western Conference wurden, ein überragendes Defensiv-Rating von 105,8 vorzuweisen.

"Wemby kann man nicht vom Feld spielen", merkte Billups weiter an, auch das unterscheide ihn von Gobert, der in diversen Matchups, insbesondere in der Postseason, nicht mehr spielbar war. Laut dem Blazers-Coach ist Wemby ein Game Changer, der eine Defense verankern kann und sein Team auch mit Offense zu tiefen Playoff-Runs führen wird.