Was ist das Play-In-Turnier?

Im Play-In-Turnier werden die Tabellenplätze sieben und acht, jeweils der Western und Eastern Conference ausgespielt. Damit werden also die verbliebenen zwei Playoff-Tickets vergeben.

Wann findet das Play-In-Turnier statt?

In diesem Jahr wird das Turnier an den Tagen vom 15. bis 18. April ausgetragen. Die beiden Conferences wechseln sich dabei täglich mit Spielen ab.

Wer nimmt am Play-In-Turnier teil?

Während die ersten sechs Mannschaft pro Conference direkt in die Playoffs einziehen, sind die Ränge sieben bis zehn in den Play-Ins gefordert. Insgesamt kämpfen also acht Mannschaften um vier Playoff-Plätze.