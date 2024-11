Gerade hatte er die Mittellinie überquert, da hob Scotty Pippen Jr. kurz den Kopf. Santi Aldama verstand. Im Rücken von Jared Butler schlich er sich davon, um nur Augenblicke später den Ball in den Händen zu halten. Über das halbe Feld hatte Pippen Jr. einen Pass punktgenau in Aldamas Hände gefeuert. Der Spanier musste nur noch hochsteigen, um ihn sanft durch den Ring zu drücken.

Es war Pippens zehnter Assist. Da er den Wizards gleichzeitig elf Punkte eingeschenkt, zudem zehn Rebounds abgegriffen hatte, stand am Ende das erste Triple Double seiner Karriere - und noch ein wenig mehr. Scotty Pippen Jr. war etwas gelungen, das Scottie Pippen 17-mal vollbracht hatte, womit die NBA seit dem 9. November 2024 das erste Vater-Sohn-Duo mit Triple-Double in den Geschichtsbüchern hat. "Ich bin stolz, diesen Moment mit einem Sohn teilen zu dürfen", ließ Scottie nach Scottys Kunststück verlauten. "Verrückt", sagte Pippen Jr. selbst. "Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Worte finde, um das Gefühl zu beschreiben. Geschichte zu schreiben, ist immer großartig. Aber das erste Vater-Sohn-Duo zu sein, ist ein verrücktes Gefühl."

Scotty Pippen Jr.: Über Lakers und G-League in Memphis’ Rotation

Noch ein wenig verrückter erscheint der Moment mit Blick auf Pippen Jr.’s drei Jahre in der NBA - beziehungsweise zwischen NBA G- und Summer League. Trotz guter Leistungen am College in Vanderbilt wurde beim 2022er Draft niemand schwach. Weder in der ersten noch in der zweiten Runde vernahm Pippen Jr. seinen Namen. Dafür erhielt er von den Lakers einen Two-Way-Contract. Sechs Mal berührte er NBA-Parkett, ansonsten spielte er größtenteils in der G-League, bis ihn die Lakers im Oktober 2023 endgültig entließen.

Nach einer Rückkehr zu den South Bay Lakers gaben die Grizzlies Pippen Jr. im Januar 2024 einen Two-Way-Contract, eine weitere Chance. Für das Team war die Saison gelaufen, für Pippen begann sie erst richtig. Mit guten Leistungen spielte er sich in der Rotation fest, startete sogar regelmäßig. Der Lohn? Summer League. Dort sollte sich Pippen Jr. erneut beweisen, was er dann auch tat. "Wie kann Scotty Pippen Jr. nicht Summer-League-MVP sein", wunderte sich Grizzlies GM Zach Kleiman in Las Vegas. "Das irritiert mich immer noch."

Tatsächlich hatte Pippen Jr. mit 21,5 Punkten, 8,7 Assists, dazu 3,3 Steals großen Anteil am 5-1-Record der Grizzlies. Es folgte eine ebenfalls überzeugende Preseason (10,2 Punkte, 4,5 Assists) und eine eigentlich unabhängige Entscheidung, die Pippens Karriere massiv beeinflussen sollte. Kurz vor Saisonbeginn verkündete Derrick Rose sein Karriereende. Plötzlich war ein fester, ein essenzieller Platz in Memphis’ Rotation frei. Pippen Jr. bekam ihn. Die Grizzlies statteten den Playmaker mit einem Vierjahresvertrag über 9,6 Millionen Dollar aus (gut 4,7 Millionen garantiert) und machten ihn damit zum Backup-Point-Guard.

Scotty Pippen Jr. verbuchte gegen Washington sein erstes Triple-Double. Petre Thomas-Imagn Images

Ja Morants Backup: Pippen Jr. Mit essenzieller Rolle bei den Grizzlies

Gerade in Memphis kein gewöhnlicher Job. Über Jahre lenkte Tyus Jones die Grizzlies konstant verlässlich, sobald Ja Morant kurz- oder längerfristig pausieren musste. Eine Stärke der Grizzlies: Auch ohne das Element der Anarchie ihres Superstars spielte das Team effektiv, gewann seine Spiele. Vergangene Saison ging Jones. Auch die Sicherheit verabschiedete sich (was natürlich auch andere Gründe hatte, nicht zuletzt die Verletztenmisere).

Vergangene Saison gab einen ersten Hinweis, dass Pippen Jr. Morant verlässlich vertreten könnte. Diese liefert ernsthafte Belege. Vordergründig stehen gute Stats (12,1 Punkte, 52,1 Prozent FG, 43,8 3FG bei knapp 3 Versuchen, 6,5 Assists). Ein tieferer Blick offenbart einen Playmaker, der das Spiel nicht dominiert wie sein "Chef", der es dafür durchaus effektiv lenkt. Der Point Guard spielt nicht flashy, er spielt geduldig, fokussiert sich häufig auf das Simple und kontrolliert die Pace. Pippen Jr. weiß, was er kann - und was nicht. Er terrorisiert nicht, er dominiert nicht. Dafür bringt er Kontrolle.

Scotty Pippen Jr.: Seine Stats in der NBA Saison Team Spiele PTS FG% 3P% REB AST 22/23 Lakers 6 2,3 33,3 33,3 0,7 0,3 23/24 Grizzlies 21 12,9 49,3 41,7 3,2 4,7 24/25 Grizzlies 12 12,3 50,9 44,1 4,1 6,2

Grizzlies-Coach Taylor Jenkins lobt Pippen Jr.’s Playmaking

Ein simpler Verwalter ist der Playmaker deshalb jedoch nicht. "Seine Fähigkeit, in die Zone zu kommen, nach dem Pick-and-Roll, in Closeout-Situationen", lobte Grizzlies-Coach Taylor Jenkins seinen Point Guard, nachdem er vergangene Saison gegen Charlotte von einer 12-Spiele-Pause zurückgekehrt war. "Er hatte zehn Assists, ich, weiß, er hatte auch ein paar Turnover, aber es war sein erstes Spiel nach langer Zeit. Er war noch dabei, seinen Rhythmus zu finden, aber er kam Richtung Zone." Gerade seine Fähigkeiten als Ballverteiler, der Vorteile für seine Mitspieler kreiert, dass er diese Playmaker-Rolle ausfüllen könne, sei, was die Grizzlies so an Pippen Jr. schätzen. "Klar kann er scoren, dass er diese Playmaker-Rolle so annimmt, ist beeindruckend."

Tatsächlich kann Pippen Jr. Richtung Zone explodieren, bringt eine gewisse Geschwindigkeit mit, um am Ring auch mit Kontakt abzuschließen. Gegen die Blazers stoppte er seinen Drive für Millisekunden, suchten den Kontakt, hob ab und traf. Generell zählt der Tempowechsel regelmäßig zu Pippens Repertoire, wobei er selten hastig wirkt, während er ein gutes Auge für backdoor-cuttenden Mitspieler mitbringt. Dazu beherrscht er selbst das Spiel ohne Ball. Washingtons Defense überraschte der Playmaker mit einem Backdoor-Cut. Den Catch-and-Shoot-Dreier trifft er mit gut 40-prozentiger Sicherheit.

Defensiv arbeitet der Playmaker hart. Versucht, sich um Picks zu kämpfen. Sein Vater ist er mangels Länge natürlich nicht. Gleichzeitig füllt er den Namen mit neuem Leben. Vielleicht diente er als Sprungbrett, längst jedoch nicht als Polster. Pippen Jr. spielt hart, besitzt zudem schnelle Hände. Damian Lillard hielt er in sechs Minuten direktem Duell zudem bei 0/3 aus dem Feld.

Scotty Pippen Jr. ist der Backup von Ja Morant. Petre Thomas-Imagn Images

Pippen Jr.: ein wertvoller Rollenspieler für Memphis - nicht weniger

Um seinen Platz sorgen muss sich Ja Morant dennoch nicht. Pippen Jr.’s Stärke ist derzeit, dass er die Rolle des allzeit bereiten Backup-Playmakers effektiv und verlässlich lebendig macht. Er gibt Memphis Tiefe, gleichzeitig eine Basis, auf die sich das Team auch ohne Morant verlassen kann. "Ich wollte einfach da raus gehen und das Team führen", sagte er beispielsweise nach seinem Triple Double gegen Washington. "Ich wollte keinen Einbruch, solange Ja nicht dabei ist." Pippen Jr. ist gerade ein sehr guter Rollenspieler. Selbstverständlich ist das nach seinem NBA-Start nicht.

Entsprechend groß war auch der Fokus seiner Teamkollegen, ihrem Playmaker unbedingt zum Platz in den Annalen zu verhelfen. Als noch zwei Assists fehlten, hätte das Team versucht, sie ihm zu ermöglichen, sagte beispielsweise Aldama. "Am Ende schaute ich zu ihm, weil ich der einzige am unteren Ende war. Ich dachte, 'wie verdammt noch mal kann ich dir zu einem Assist verhelfen?' Also bin ich einfach losgerannt."