"In dem Wissen, dass ich dem Spiel alles gegeben habe, was ich konnte, bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung", ließ er sich zitieren.

Rose spielte 16 Jahre in der NBA, wurde 2011 zum wertvollsten Spieler gewählt. In der darauffolgenden Saison zog er sich jedoch eine schwere Knieverletzung zu und schaffte es danach nicht, an früheres Niveau anzuknüpfen.

2009 erhielt er zudem die Auszeichnung als "Rookie of the Year". In seiner Karriere nahm er an drei All-Star-Spielen teil.