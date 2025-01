"Wir sind ein bis zwei Teile entfernt, das glaube ich wirklich", sagte Davis. Seiner Meinung nach sei ein weiterer Center für das Team entscheidend, wie es bei der Meisterschaft 2020 in der Bubble der Fall war. "Ich glaube, dass wir einen weiteren Big brauchen. Ich habe das Gefühl, dass ich auf der Vier immer am besten war. Wir wissen, dass es funktioniert hat, als wir die Meisterschaft gewonnen haben und Javale McGee und Dwight Howard auf der Fünf neben mir gespielt haben", führte er aus.

2020 setzten die Lakers sich in der Corona-Saison gegen die Miami Heat in den Finals durch, nachdem sie die Denver Nuggets in den Conference Finals ausgeschaltet hatten. "Ich glaube, unser Team von 2019/2020 war perfekt. Wir hatten Shooter, wir hatten harte Verteidiger, wir hatten Scorer und jeder kannte seine Rolle", erklärte er.

Davis und LeBron "motiviert, noch eine Championship zu gewinnen"

Dass dem Team aufgrund der Corona-Pandemie eine Parade verwehrt wurde, hängt Davis aber immer noch nach. "Erstens: Wir wollen für die Stadt gewinnen. Zweites: Wir haben nie eine Parade bekommen. Drittens: Es wird so viel über das Sternchen neben unserer Championship 2020 gesprochen, die meiner Meinung nach die am schwersten zu gewinnende war. LeBron und ich sind sehr motiviert, noch eine Championship zu gewinnen", sagte der Big.

Die Lakers wurden in den vergangenen Wochen immer wieder mit Centern in Verbindung gebracht, es ist also gut möglich, dass vor der Trade Deadline am 6. Februar nochmal Bewegung in den Kader kommt.