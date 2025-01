Laut Michael Scotto (HoopsHype) besteht weiterhin Interesse an Jonas Valanciunas. Der Center der Washington Wizards wurde bereits im Sommer mit den Lakers in Verbindung gebracht, nachdem der Litauer einen Vertrag über drei Jahre und rund 30 Millionen Dollar in der Hauptstadt unterschrieb.

Lakers brauchen noch einen Center

Valanciunas ist jedoch nicht der einzige Name, der in L.A. gehandelt wird. Jake Fischer (Substack) brachte auch Robert Williams III (Portland) oder auch Walker Kessler (Utah) ins Spiel. Für Letzteren müssten die Lakers aber wohl einen Erstrundenpick auf den Tisch legen.

Am Sonntag hatten die Lakers bereits D’Angelo Russel und Maxwel Lewis an die Brooklyn Nets abgegeben und dafür die Flügelrotation mit Dorian Finney-Smith verstärkt. Mit einer Bilanz von 18-14 belegen die Lakers derzeit Platz sieben in der Western Conference, laut Cleaning the Glass hat das Team von Head Coach J.J. Redick dennoch ein negatives Net-Rating (-1,8) und damit rund vier Spiele mehr gewonnen als erwartet.