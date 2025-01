Basketball und Rap, das ist eine ewige Liebesbeziehung, wie unser Kolumnist Niko Backspin in der vergangenen Woche bereits feststellte. NBA-Stars zeigen sich gerne mit Hip-Hop-Künstlern, spätestens seit Shaquille O’Neal versuchten sich diverse Spieler auch selbst am Mikrofon.

LiAngelo Ball bekommt Musik-Deal

"Mir gefällt es, das ist ein Banger. (…) Man hört es zurzeit wirklich überall", lobte zum Beispiel Lillard und auch Draymond Green gab in seinem Podcast an, dass er genieße, dass LiAngelo keinen derzeitigen Trends hinterherjagen würde.

Am Montag wurde bekannt, dass der mittlere Ball-Bruder tatsächlich einen Deal mit Def Jam und Universal unterschrieben habe, der ihm laut Shams Charania (ESPN) mindestens acht Millionen Dollar einbringen wird. Auf YouTube hat der Song über acht Millionen Abrufe, auf diversen Streaming-Portalen war "Tweaker" in den Top Ten zu finden.

Endgültig viral ging der Song aber, als die Detroit Lions um den deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown in der Kabine das Erreichen des ersten Top-Seeds der Franchise-Historie mit eben jenem Track von G3 - so das Alias von LiAngelo Ball - feierten. Zahlreiche Team zogen nach. In Cleveland wird es nach jedem Sieg gespielt, selbst bei Inside the NBA versuchten sich Shaq und Co. daran, die Lyrics zu imitieren.