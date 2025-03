Der Aufsteiger hatte den Ex-Nationalspieler nach einer Niederlage in Bamberg etwas überraschend freigestellt, obwohl das anvisierte Ziel Klassenerhalt so gut wie in trockenen Tüchern ist. "Bei Denis ging es nicht um sportliche Themen", beteuerte Wöbke im Podcast "Dyn Timeout", um aber auch anzumerken, dass das Budget groß genug sei, um um die Play-In-Plätze mitzuspielen.

Skyliners wollen langfristig wieder an die Spitze

Solche Gerüchte in der Öffentlichkeit waren den Skyliners ein Dorn im Auge, bei der Entlassung ging es rein um "Culture-Themen", wobei Wucherer an jenem Sonntag zunächst nur suspendiert wurde. Laut Wöbke wäre man auch bereit gewesen, Wucherer bis Saisonende in anderer Funktion zu behalten, doch aufgrund neuer Interna in der Öffentlichkeit folgte am gestrigen Montag die fristlose Kündigung. Ob diese rechtens ist, steht auf einem anderen Blatt. Es könnte noch ein juristisches Nachspiel geben.