Dallas erhält für Sabally die Aufbauspielerin Ty Harris sowie die Rechte an Free Agent Kiki Herbert Harrigan aus Phoenix. Außerdem sichert sich das Team mit NaLyssa Smith, die in 2022 an zweiter Stelle gedrafted wurde sowie den Nummer-8-Pick im diesjährigen Draft von den Indiana Fever. Indiana wiederum bekommt mit Sophie Cunningham eine erfahrene Guard-Spielerin und den 19. Pick im Draft. Neben Sabally erhällt Phoenix Center Kalani Brown und die Rechte an Free Agent Sevgi Uzun von Dallas.

WNBA: Sabally wollte einen Tapetenwechsel

WNBA: Mercury rüsten weiter auf

Sabally erlebte 2023 ihre bislang beste WNBA-Saison und wurde mit dem "Most Improved Player"-Award ausgezeichnet. Zudem wurde sie mit 18,6 Punkten, 8,1 Rebounds und 4,4 Assists ins All-WNBA First Team gewählt. In der vergangenen Saison erzielte sie in 15 Spielen aufgrund einer Schulterverletzung durchschnittlich 17,9 Punkte, 6,4 Rebounds und 5,0 Assists. Mit der deutschen Nationalmannschaft schied sie im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale aus. Nun soll sie in Phoenix eine Schlüsselrolle übernehmen und das Team zurück in die Spitze der Liga führen.