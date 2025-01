Offiziell beginnt die Free Agency in der WNBA am 1. Februar, dennoch darf bereits jetzt verhandelt werden. Wir liefern einen Überblick über die wichtigsten Transaktionen in der besten Frauen-Basketballliga der Welt.

29. Januar 2025

WNBA: Brittney Griner nach Atlanta

Die Ära Griner in Phoenix ist vorbei. Nach elf Jahren bei den Mercury verlässt die 34-Jährige Arizona und wird sich nach Informationen von ESPN den Atlanta Dream anschließen. Die Center-Frau wird dort einen Einjahresvertrag unterschreiben, Details zu den Vertragskonditionen gibt es noch nicht.

Griner war 2013 der Nr.1-Pick und hatte in dieser Offseason erstmals die Gelegenheit, die Free Agency zu testen. In ihrer Zeit führte Griner, die in elf Jahren zehnmal All-Star wurde, Phoenix zu einem Titel (2014) sowie einer weiteren Finals-Teilnahme im Jahr 2021.

In der Vorsaison legte Griner 17,8 Punkte und 6,6 Rebounds auf, die Mercury verpassten aber dennoch die Playoffs. In Phoenix steht nun ein Umbruch an, Legende Diana Taurasi wird aller Voraussicht nach ihre Karriere beenden.

Alyssa Thomas hat in der WNBA bereits elf Triple-Doubles aufgelegt - Rekord! Paul Rutherford-Imagn Images

WNBA: Mercury holen All-Star Alyssa Thomas

Wenige Stunden zuvor war durchgesickert, dass sich Phoenix auf einen Sign-and-Trade-Deal mit den Connecticut Sun geeinigt habe. Laut ESPN haben sich die Mercury die Dienste von All-Star Alyssa Thomas gesichert.

Im Gegenzug wechseln Natasha Cloud, Rebecca Allen sowie der 12. Pick im Draft 2025 nach Connecticut. Die 32-jährige Thomas hatte zuvor ihre komplette Karriere bei den Sun verbracht und verbuchte in der Vorsaison 10,6 Punkte, 8,4 Rebounds sowie 7,9 Assists im Schnitt.

Der Trade im Überblick Sun erhalten Mercury erhalten Natasha Cloud Alyssa Thomas Rebecca Allen Ty Harris Nr.12-Pick 2025 -

WNBA: Auch Sabally in Phoenix ein Thema?

Auch Satou Sabally wird weiterhin mit den Mercury in Verbindung gebracht. Wie ESPN berichtet, gehe es Sabally vor allem darum, dass ihr kommendes Team eine gute Infrastruktur und Mittel habe, um sich perfekt vorzubereiten.

Eine Rückkehr nach Dallas schloss die Deutsche bereits aus, allerdings kann die 25-Jährige nur via Sign-and-Trade wechseln. Neben Phoenix wurden auch die Indiana Fever um Caitlin Clark sowie die amtierenden Champions New York Liberty als mögliche Destinationen genannt. In New York könnte Sabally wieder mit ihrer Schwester Nyara spielen, dazu ist Satou gut mit Point Guard Sabrina Ionescu befreundet, da diese auf dem College gemeinsam für Oregon spielten.

Kelsey Plum spielt in der kommenden Saison für die Los Angeles Sparks. Wendell Cruz-Imagn Images

27. Januar

WNBA: Kelsey Plum nach Los Angeles