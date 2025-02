In Dallas geht eine Ära zu Ende - zum einen die von Luka Doncic, zum anderen die Tradition von Würzburgern. Seit 1998, also fast 27 Jahre stand stets ein Deutscher aus Mainfranken im Kader der Mavs. Zuerst natürlich Nowitzki zwischen 1998 und 2019, aber auch Kleber, der 2017 vom FC Bayern Basketball nach Big D wechselte.

Der Forward mauserte sich in seinen fast acht Jahren zu einem wertvollen Rollenspieler in Dallas, bevor ihn in den vergangenen Saisons immer wieder Verletzungen aus der Bahn warfen. Auch in dieser Saison war dies der Fall, in der vergangenen Wochen zog sich Kleber im Spiel gegen die Boston Celtics eine Fraktur am Fuß zu und wird noch einige Zeit fehlen.