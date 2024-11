Franzose schlägt bei den San Antonio Spurs voll ein

Wembanyama: "Mit Killer-Mentalität an das Spiel herangehen"

Victor Wembanyama kommt bei den San Antonio Spurs immer mehr in Fahrt und ist der sechste Spieler in der NBA-Geschichte mit 1.700 Punkten, 800 Rebounds und 300 Assists in nur 82 Spielen.