BBL-Highlights: Oldenburg - Ulm

Crandall nicht zu stoppen: Oldenburg fegt Ulm vom Parkett

Ratiopharm Ulm hat zum ersten Mal in dieser Saison in der BBL verloren - und wie. Das 93:66 im Klassiker bei den EWE Baskets Oldenburg war ein echter Dämpfer für die Ulmer, die sich bis zu diesem Spiel als eines der stärksten Teams in der Liga präsentiert hatten.