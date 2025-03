BBL-Highlights

13:0-Lauf in der Verlängerung: Ulm gewinnt verrücktes Spiel gegen Alba

Was für eine Achterbahnfahrt in der ratiopharm Arena. Ulm hat den Sieg gegen Alba schon in der Tasche, verpennt aber die letzten Sekunden im vierten Viertel. Am Ende steht dennoch ein Erfolg über die Berliner.