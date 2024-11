Basketball - Highlights by MagentaSport

Piräus siegt bei Pana: Fournier bringt das OAKA zum Schweigen

Das griechische Derby hielt, was es versprach. In einem spektakulären Spiel setzte sich Olympiakos bei Erzrivale Panathinaikos durch. Am Ende war es Evan Fournier, der die Big Plays lieferte.