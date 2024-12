BBL-Highlights

Ulm bricht ein, Horne eiskalt: Heidelberg überrascht weiter

Dank einer starken Defensivleistung in der zweiten Halbzeit krönen sich die MLP Academics Heidelberg zum neuen Tabellenführer in der BBL. D.J. Horne verwandelt in der Crunchtime den entscheidenden Dreier.