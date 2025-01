05.01.2025 BBL-Highlights by Dyn Christmas auch nach Weihnachten: Chemnitz bezwingt Frankfurt problemlos

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der BBL den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Gegen Aufsteiger Skyliners Frankfurt gaben sich die Sachsen, angeführt vom starken Will Christmas, keine Blöße.