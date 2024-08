Wie zu erwarten war, gab es in Vechta einen Umbruch. Coach Ty Harrelson steht nun in Ulm an der Seitenlinie, dafür feiert Marin Schiller sein Debüt als Head Coach in der BBL, nachdem dieser bereits in der G-League, bei Zalgiris Kaunas oder für kurze Zeit in der spanischen ACB arbeitete.