Nach der so erfolgreichen Premierensaison 2022/23 in der Bundesliga spielten die Rostock Seawolves in der vergangenen Saison erstmals europäisch. Zwar nur im Europe Cup, aber dennoch: Die Doppelbelastung wirkte sich auch auf die Mannschaft aus, die zwischenzeitlich ganze 13 Partien am Stück verlor. Dennoch hielt man zunächst an Coach Christian Held fest - und wurde dafür belohnt. Mit Ach und Krach schafften die Seawolves den Klassenerhalt.