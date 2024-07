Bester Scorer der US-Amerikaner war LeBron James mit 23 Punkten (9/13 FG), 6 Rebounds und 6 Assists, dazu machte Joel Embiid (14, 5/6 FG, 7 Rebounds) sein bestes Spiel im Trikot der USA. Anthony Davis (15, 11 Boards) verbuchte ein Double-Double. James war es auch, der 8 Sekunden vor Schluss mit einem kraftvollen Drive die USA wieder in Front brachte. Auf Seiten des Südsudans setzten Point Guard Carlik Jones (15, 7/21 FG, 11 Rebounds, 11 Assists) sowie Marial Shayok (25, 9/16 FG, 6/12 3P) die Akzente.

Zunächst sah alles nach dem gewohnten Gang aus. Die USA bekamen leichte Punkte im Fastbreak, LeBron packte seinen Signature-Dunk aus, schnell stand es 12:2 in London. Danach stockte aber der Motor, es gab Turnover, jede Menge vergebene Dreier (1/12 3P zur Pause) und die Südsudanesen ballerten munter drauf los.

Die Afrikaner trafen in Halbzeit eins dagegen 61 Prozent aus dem Feld, schickten immer wieder Double Teams und stellten die US-Stars mit ihrer Athletik durchaus vor Probleme. Zwischenzeitlich führten die "Gäste" mit 15 Punkten und auch zur Pause war das Team von Head Coach Royal Ivey mit 58:44 vorne.

LeBron James trifft Gamewinner gegen den Südsudan

USA-Coach Steve Kerr reagierte und begann die zweite Halbzeit mit den Reservisten, die zuvor ebenfalls enttäuschten. Die USA zeigten sich verbessert, vor allem Davis ackerte am Korb, aber der Südsudan hatte zumeist eine Antwort. Dann kamen aber wieder die Starter und plötzlich klickte es. In den letzten drei Minuten des Abschnitts markierten die USA 16 Punkte in Serie, eingeleitet durch einen Fastbreak-Dunk mit Foul von James sowie einen tiefen Dreier von Stephen Curry (12, 4/11), sodass die USA plötzlich mit 81:76 vorne waren.